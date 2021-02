RB Leipzig hoopt op coulance overheid: Liverpool mag voorlopig niet naar Duitsland

Die vrijstelling is nodig omdat er vanwege de coronapandemie in Duitsland een vliegverbod geldt voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het duel in Leipzig is gepland op 16 februari. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet maandag weten dat er geen speciale uitzonderingsregel voor professionele sporters bestaat. „We zijn natuurlijk in gesprek met de autoriteiten, met Liverpool en met de UEFA”, zei een woordvoerder van Leipzig. „We hopen dat we snel antwoord krijgen, want er hangt veel van af.”

De richtlijnen van de Europese voetbalbond schrijven voor dat als Leipzig de wedstrijd niet kan laten spelen, een reglementaire 3-0 nederlaag het gevolg is. Maar het zou ook kunnen dat de wedstrijd verplaatst wordt naar een ander land, indien de Duitse overheid geen gehoor geeft aan de oproep. De vraag is echter of dat zo makkelijk te regelen is. Duitsland is immers lang niet het enige land, dat een inreisverbod hanteert voor de Britten.

Overigens is RB Leipzig niet de enige ploeg die tegen dit probleem aanloopt. Hetzelfde geldt voor het Noorse Molde FK, dat in de Europa League op 18 februari TSG Hoffenheim ontvangt. In Noorwegen geldt momenteel een inreisverbod voor buitenlanders die niet in het land woonachtig zijn.