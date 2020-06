Officieel: Amsterdam ook speelstad van EURO 2021

Dat heeft de UEFA woensdag definitief besloten, na een onlinevergadering van het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond.

Het EK is vanwege het coronavirus verplaatst naar volgend jaar, van 11 juni tot en met 11 juli. Oranje neemt het in de poule op tegen Oekraïne, Oostenrijk en een nog onbekende ploeg.

De UEFA maakte bekend dat alle oorspronkelijke 12 speelsteden opnieuw in het programma van het uitgestelde EK zijn opgenomen. Behalve Amsterdam gaat het om Londen, Sint-Petersburg, München, Rome, Bakoe, Boekarest, Dublin, Kopenhagen, Boedapest, Glasgow en Bilbao.

Gijs de Jong

Voor Gijs de Jong was het geen grote verrassing meer dat de UEFA woensdag de Johan Cruijff ArenA bevestigde als speelstad voor vier wedstrijden op het naar volgend jaar zomer verplaatste EK. „Maar het is altijd fijn dat er nu helemaal duidelijkheid is”, reageerde de toernooidirecteur EURO 2020.

De KNVB bereikte vorige week al overeenstemming met de Nederlandse overheid, de gemeente Amsterdam, Schiphol en de Johan Cruijff ArenA. „En dat was ons grote doel”, zei hij. „We wilden het EK niet mislopen nu het vanwege het coronavirus met een jaar is verplaatst. Dat is dus gelukt. En de UEFA heeft dat nu bevestigd.”

"We gaan nu in een winterslaap en werken met een kleine groep door."

De Jong is blij dat het EK in dezelfde 12 steden wordt gehouden. „Want het thema is bruggen bouwen”, zei hij. „Het is mooi dat we tijdens het EK van het noorden naar het zuiden en oosten en het westen gaan. Mensen die kaarten voor een speelstad hebben besteld, kunnen die nu mooi houden.”

Ook de Nederlandse organisatie van het EK werd geraakt door het coronavirus. „We hebben helaas enkele contracten moeten opzeggen”, zei De Jong. „Ook hebben we kantoorruimte moeten annuleren en opdrachtgevers en leveranciers moeten teleurstellen. We gaan nu in een winterslaap en werken met een kleine groep door. Vanaf november gaan we weer met volle kracht richting het EK.”

Het Nederlands elftal speelt tegen Oekraïne, Oostenrijk en een nog onbekende tegenstander in de Johan Cruijff ArenA. „We kunnen de data 13, 17 en 21 juni omcirkelen in onze agenda’s”, stelde De Jong. „Nederland zal niet uitkomen in de achtste finale in Amsterdam. Maar de Belgen of Denen misschien wel. Ook dat kan een heel mooie wedstrijd worden.”