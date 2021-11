Louis van Gaal: ’Het brein werkt nog’

„Lichamelijk gaat het niet goed, maar het brein werkt nog steeds”, zei de bondscoach een dag voor het treffen met de Noren, in De Kuip. „Ik heb veel pijn, daarom zit ik in een rolstoel. Breuk in een bot. Ik heb ieder botje moeten leren kennen bij academie lichamelijke opvoeding, dat komt nu van pas. Ik kan alles doen, want mijn brein werkt. Er zijn middelen ter beschikking gesteld, een buggy en een rolstoel. Het ziet er niet uit, dat begrijp ik ook wel maar coaching doe je met het brein. Ik heb alles gedaan wat ik normaal ook zou doen.”

Aanvoerder Virgil van Dijk was flink geschrokken van de val van de 70-jarige Van Gaal, vertelde hij tijdens de persconferentie. „Het was zeker schrikken, iedereen schrok ervan. Maar alles is gecheckt in het ziekenhuis. Blij dat hij er nog steeds bij is. Daarna gingen we gewoon weer over tot de orde van de dag. Vanmorgen heeft hij gewoon de belangrijke meeting gedaan.”

Bekijk ook: Louis Van Gaal bespeelt met oog op cruciaal treffen met Noorwegen het positiviteitsorgel

Alle ogen zullen tijdens het thuisduel met de Noren opnieuw Memphis Depay zijn gericht. Oranje ontmoette in 2021 niet de beste ploegen van de wereld, maar de cijfers van de aanvaller van FC Barcelona zijn geweldig. Hij scoorde maar liefst elf keer in de WK-kwalificatie en trof in dit kalenderjaar al zestien keer doel.

Louis van Gaal kijkt toe Ⓒ ANP/HH

Een gelijkspel tegen de Noren volstaat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voor een ticket voor het WK, na een nederlaag is alles voorbij als de Turken tenminste van Montenegro winnen. Misschien is het een voordeel dat de Noren op een gegeven moment zonder de geblesseerde sterspeler Erling Haaland wellicht moeten aanvallen omdat ze met een gelijkspel niets opschieten.