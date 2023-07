Max Verstappen houdt traditie in stand en doet opnieuw aan teambuilding in Boedapest

BOEDAPEST - Tradities zijn er om in ere te houden. Dus neemt Max Verstappen zijn engineers en monteurs dit weekeinde weer mee uit eten in Boedapest, net als vorig jaar. Met een vernieuwde RB19 hopen de Nederlander en zijn team ook in de laatste twee Grand Prixs voor de zomerstop toe te slaan.

Max Verstappen zet een handtekening. Ⓒ Getty Images