Matchwinnaar Weghorst: ’Ik geloof dat ze me zelfs wilden wisselen, maar ik wilde door’

Weghorst werd even behandeld aan de zijlijn en leek vervangen te gaan worden door Memphis Depay. „Ik geloof dat ze me zelfs wilden wisselen, maar ik wilde wel door. Ik kon gelukkig wel verder en super lekker dat ik aan het einde nog het verschil kon maken. Het was een supervoorzet van Tyrell. Hij gaf hem perfect halfhoog. Dan kun je ’m er lekker in laten vallen. Hij ging er mooi in.”

Weghorst erkende, dat het Nederlands elftal geen sterke partij op de mat had gelegd in Cardiff. „Het was een moeizame wedstrijd van onze kant. Geen goede wedstrijd. Dit is niet hoe je het wenst. In balbezit waren we te slordig. Natuurlijk is het een nieuwe formatie, nieuwe samenstelling. Dat mag nooit een excuus zijn. We hebben veel elf tegen elf gedaan de afgelopen weken en daarin waren we beter aan de bal dan in deze wedstrijd.”

Stefan de Vrij

De Vrij

Stefan de Vrij, bij afwezigheid van Virgil van Dijk de aanvoerder, zag Oranje zich tegen Wales oprichten na een late gelijkmaker. Volgens de plaatsvervangende aanvoerder bleef zijn team vol voor de overwinning gaan.

„Zij dachten misschien dat wij niet op zouden staan, maar dat hebben we wel gedaan. We zijn erin blijven geloven”, zei De Vrij voor de camera van de NOS. „Ongeacht wie er spelen, blijven we altijd knokken en Wout kopt hem lekker binnen.” Wout Weghorst maakte met een kopbal in de 93e minuut het winnende doelpunt.

De Vrij zag dat het Nederlands elftal, met debutant Jordan Teze in de defensie, weinig kansen weggaf in de tweede groepswedstrijd in de Nations League. „Verdedigend hebben we goed gestaan en hun doelpunt was eigenlijk de enige echte kans die ze gehad hebben”, aldus de speler van Internazionale.

Vooral over de tweede helft was De Vrij te spreken. „Na rust hadden we veel meer controle en konden we er tussendoor spelen, zonder echt gevaarlijk te worden. Maar we weten ook dat er nog veel te verbeteren valt, vooral de eerste helft was heel slordig.”

Oranje komt zaterdag weer in actie. Dan is Polen de tegenstander in Rotterdam. Ook dan is Van Dijk, die reeds op vakantie is gegaan, er niet bij.

