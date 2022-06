’Antwerp-publiek zal Vincent Janssen snel omarmen’

Voor de td van Antwerp was dit, de presentatie van zijn hoofdtrainer, niet het moment om voor het voetlicht te treden. Duidelijk is wel dat Overmars in vergelijking tot Ajax in een heel ander parket terecht is gekomen. Een club die toe wil naar de elitestatus in België en waarvan de jeugdopleiding pas sinds kort op poten is gezet, waar die van Ajax een miljoenenfabriek is.

De naam van Toby Alderweireld zingt rond als een van de mogelijke versterkingen. „Je hebt in een elftal de begeleiding nodig van jongens die ervaring hebben en in de top hebben gespeeld”, zegt Van Bommel. Met de komst van Oranje-verloren zoon Vincent Janssen is de coach in zijn nopjes. „Het hartstochtelijke Antwerp-publiek zal hem snel omarmen, denk ik.”