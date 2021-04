Real-doelman Courtois beseft: ’Ik doe een aantal goede reddingen’

„Ons plannetje werkte in het begin niet echt”, gaf Courtois toe. „We hebben te veel afgezien in het begin. Als zij scoren, verandert er veel in zo’n wedstrijd. Dat wisten we, maar gelukkig gebeurde dat niet. Liverpool had veel kansen in het begin en ik doe een aantal goede reddingen.”

Jürgen Klopp met Roberto Firmino als hij van het veld afloopt na de uitschakeling in de Champions League. Ⓒ REUTERS

"Normaal scoort Mo in dit soort situaties met zijn ogen dicht"

Coach Jürgen Klopp van Liverpool kwam na uitschakeling tot een simpele conclusie. „We hebben de strijd vorige week in Spanje al verloren”, doelde de Duitser op de nederlaag (3-1) in de eerste wedstrijd van de kwartfinales in de Champions League.

„Maar we hebben het Real in de return nog lastig genoeg gemaakt”, vervolgde hij. „We speelden goed en agressief en kregen in de beginfase een aantal geweldige kansen. Helaas kwamen we niet tot scoren en daardoor werd het voor ons steeds moeilijker. Real Madrid kon de wedstrijd op ervaring tot een goed einde brengen.”

Klopp nam zijn aanvaller Mohamed Salah niets kwalijk. De Egyptische spits liet kort na de aftrap een open kans liggen op 1-0. Hij had daarmee Liverpool extra impulsen kunnen geven. Salah schoot de bal echter op de benen van de Belgische doelman Thibaut Courtois. „Normaal scoort Mo in dit soort situaties met zijn ogen dicht. Vanavond mocht het niet zo zijn. De afronding is het hele seizoen al een probleem bij ons. ”