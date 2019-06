Sport Kort: Cech bij Chelsea terug op oude nest

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

12.41 uur: Erik Falkenburg speelt ook de komende twee seizoenen voor ADO Den Haag. Vlak voor de start van de voorbereiding werd een akkoord bereikt over een contract tot de zomer van 2021. Eerder verlengden John Goossens, Mike Havekotte en Lex Immers al hun contract.

12.04 uur: Stefanie van der Gragt lijkt klaar voor een rentree bij de Nederlandse voetbalsters. De verdediger van FC Barcelona trainde vrijdag voluit met de spelers die een dag eerder op de bank zaten in de laatste groepswedstrijd tegen Canada. Van der Gragt hield knieklachten over aan het eerste duel op het WK, met Nieuw-Zeeland. Ze miste daardoor de tweede wedstrijd tegen Kameroen (3-1). De verdedigster zat donderdag in Reims wel weer op de bank.

11.54 uur: Petr Cech keert in een technische rol terug bij Chelsea. De 37-jarige Tsjech, die onlangs zijn voetballoopbaan beëindigde, wordt adviseur op technisch en prestatief vlak. „Het voelt voor mij als een voorrecht dat ik de kans krijg terug te keren bij Chelsea”, zei Cech. De doelman stond tussen 2004 en 2015 onder contract bij Chelsea. In 2015 vertrok hij naar stadgenoot Arsenal, waar hij zijn carrière afgelopen seizoen afsloot.

11.46 uur: Ramon Sinkeldam en Moreno Hofland gaan op de Europese Spelen niet van start in de wegwedstrijd. Het tweetal wordt vervangen door één wielrenner, Julius van den Berg. Sinkeldam (30) en Hofland (27) hebben teamverplichtingen. Volgens de KNWU zijn ze alsnog voor wedstrijden opgesteld en krijgen ze niet vrijaf van hun ploeg. Beide renners doen mee aan Route d’Occitanie, voorheen Route du Sud genaamd.

08.37 uur: Boksster Nouchka Fontijn draagt vrijdagavond in Minsk de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie van de tweede Europese Spelen. De Schiedamse won vier jaar geleden bij de eerste editie van het sportevenement goud in haar klasse (middengewicht). Fontijn voert bij het binnenlopen van het stadion de 86-koppige Nederlandse equipe aan. „Ik ben heel trots en vind het een enorme eer.”

07.50 uur: Anne van Dam heeft een moeizame openingsronde afgewerkt in het Women’s PGA Championship, het derde major van het jaar. De Nederlandse golfster kwam op de Hazeltine National in het Amerikaanse Chaska (Minnesota) tot 76 slagen, vier boven par. Dat leverde haar in de tussenstand de 82e positie op. Het betekent dat Van Dam in de tweede ronde haar best moet doen om de cut te halen.