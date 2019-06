Sport Kort: Fontijn draagt vlag bij Spelen

08.37 uur: Boksster Nouchka Fontijn draagt vrijdagavond in Minsk de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie van de tweede Europese Spelen. De Schiedamse won vier jaar geleden bij de eerste editie van het sportevenement goud in haar klasse (middengewicht). Fontijn voert bij het binnenlopen van het stadion de 86-koppige Nederlandse equipe aan. „Ik ben heel trots en vind het een enorme eer.”

07.50 uur: Anne van Dam heeft een moeizame openingsronde afgewerkt in het Women’s PGA Championship, het derde major van het jaar. De Nederlandse golfster kwam op de Hazeltine National in het Amerikaanse Chaska (Minnesota) tot 76 slagen, vier boven par. Dat leverde haar in de tussenstand de 82e positie op. Het betekent dat Van Dam in de tweede ronde haar best moet doen om de cut te halen.