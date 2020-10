Ludieke oproep: Mercedes staat open voor test met Max Verstappen

,,Misschien kunnen we een privé-testdag organiseren? Alleen met zo’n testdag kunnen we het verschil ervaren”, grapte Verstappen, voor wie het gissen blijft of Red Bull in races daadwerkelijk dichter naar de Mercedessen is toe gekropen sinds de party mode is geschaft.

Het team van Hamilton legde eerder uit dat het de focus, gezien de stevige voorsprong in de WK-stand, al grotendeels richting de auto voor volgend seizoen heeft verschoven.

Het social media-team Mercedes reageerde met een ludieke oproep op het plan van Verstappen. „Max, je kunt ons altijd bellen als je een een keer een Mercedes wilt testen.”

Zondag staat in Portimão de Grand Prix van Portugal op het programma. WK-leider Hamilton begint van pole position. Verstappen start de race vanaf plek drie.