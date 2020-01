Thiem op buitenaards niveau na mysterieuze breuk

Dominic Thiem viert zijn zege op Alexander Zverev in de halve finale van de Australian Open. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Dominic Thiem heeft met buitengewoon tennis de finale bereikt van de Australian Open. Dit nadat hij eind vorige week assistent-coach Thomas Muster, toch een tennis-icoon in Oostenrijk, had ontslagen. Thiem is dus niet alleen op, maar ook buiten de baan meedogenloos.