Van Barneveld: ’Deze ramp hier ga ik mezelf nooit vergeven’

Van Barneveld kondigde eind vorig jaar al het einde van zijn loopbaan aan. Vlak daarna verloor hij in december van 2018 vorig jaar bij het WK ook al onnodig in de tweede ronde tegen de Litouwer Darius Labanauskas. Daarna maakte de voormalig postbode een duikeling op de wereldranglijst en was hij met uitzondering van de Premier League Darts nauwelijks nog bij de grote televisietoernooien te zien.

Op het WK hoopte Van Barneveld, nadat hij naar eigen zeggen de laatste weken een prima voorbereiding beleefde, nog eenmaal de ’oude Barney’ op te roepen. Daarin slaagde hij ondanks de massale aanmoedingen in Alexandra Palace niet.

