PSV gesloopt naar de ArenA, ’fans’ drijven De Jong naar uitgang

John de Jong beleeft zware tijden bij PSV. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - De huidige situatie bij PSV heeft een ongekende en zichtbare weerslag op alle verantwoordelijken in Eindhoven. Technisch directeur John de Jong laat weten keihard geraakt te zijn door eigen ’supporters’ en sluit een vertrek niet uit. Ajax-PSV lijkt nooit eerder zo erg bijzaak te zijn geweest. Interim-trainer Ernest Faber krijgt in aanloop naar de topper meer vragen over de brandhaard die zijn club is, dan over het sportieve aspect. De trainersstoel waarop hij terecht is gekomen, brandt onder de billen.