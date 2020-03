Schmidt draagt direct versterking aan

John de Jong en Roger Schmidt Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Vanuit de ’4000 kilometer lange file’ op een ringweg in Argentinië, beantwoordde technisch manager John de Jong vragen over de nieuwe hoofdtrainer van PSV: Roger Schmidt. De Jong, die in de aan Vélez Sarsfield verhuurde en op stoom geraakte spits Maxi Romero bezoekt, zal de komende maanden aangrijpen om de selectie naar de visie van de Duitser te kunnen laten spelen.