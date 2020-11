Fenomeen Erling Haaland blijft maar scoren voor Borussia Dortmund

Haaland kwam daarmee op veertien treffers in elf Champions League-optredens. Hij passeerde de vorige recordhouder Harry Kane, die zeventien wedstrijden nodig had voor hetzelfde aantal doelpunten. De Noorse topschutter staat inmiddels op 26 treffers in 28 wedstrijden voor Dortmund.

Een opvallend incident was het uitvallen van scheidsrechter Damir Skomina. De Sloveen haakte na 11 minuten af met een blessure, waardoor vierde man Dragoslav Peric hem moest vervangen.

De eindstand was al voor rust bereikt. Thorgan Hazard opende na 14 minuten de score voor de superieure Duitse ploeg. Daarna was het twee keer de beurt voor Haaland. Bij Brugge stonden Ruud Vormer en Noa Lang in de basis.

Dortmund nam door de zege de leiding in groep F met 6 punten uit drie wedstrijden.

Geen winnaar in duel tussen Zenit en Lazio: 1-1

Het Champions League-treffen tussen Zenit Sint-Petersburg en Lazio heeft geen winnaar opgeleverd. In Rusland werd het 1-1.

Middenvelder Aleksandr Erokhin zette Zenit na iets meer dan een halfuur op voorsprong. Na rust was Lazio een stuk sterker. Invaller Felipe Caicedo trok tien minuten voor tijd de stand weer gelijk. De Ecuadoraan werkte een harde voorzet van Francesco Acerbi knap binnen. Diep in blessuretijd dacht de thuisploeg alsnog te winnen, maar het doelpunt van invaller Andrey Mostovoy ging niet door vanwege buitenspel.

De selectie van de Romeinen was behoorlijk uitgedund. De voltallig ploeg ging zaterdag in quarantaine vanwege veel positieve coronatesten. Onder anderen topschutter Ciro Immobile, de Nederlander Djavan Anderson, Lucas Leiva, Luis Alberto en doelman Thomas Strakosha bleven daarom achter in Italië. Wesley Hoedt was er wel bij en speelde de hele wedstrijd mee.

Lazio staat bovenaan poule F met vijf punten, Zenit blijft laatste in de poule met een punt. Later op de avond spelen groepsgenoten Club Brugge en Borussia Dortmund tegen elkaar.