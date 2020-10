Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Corona dwarsboomt golftoernooien in Australië

08.09 uur: De Australian Open voor golfers gaat voor het eerst sinds 1945 niet door. Ook het Australian PGA Championship en de Women’s Australian Open zijn vanwege de coronapandemie afgelast, maakte Golf Australia vrijdag bekend.

„Dit is ongekend en een echte klap voor het Australische golf en zijn fans”, aldus PGA-voorzitter Gavin Kirkman. „Ondanks de bestaande rampenplannen is nu een punt bereikt waarop beslissingen moeten worden genomen. Helaas is dit het punt.”

Australië heeft sinds maart zijn internationale grenzen gesloten. Zelfs reizen binnen bepaalde delen van het land vallen nog onder de verplichte veertien dagen quarantaine. De Australian Open en het Australian PGA Championship stonden oorspronkelijk gepland voor eind november en begin december, maar werden vanwege corona in eerste instantie uitgesteld tot de late Australische zomer. Maar ook dan is spelen onverantwoord, aldus de organisatoren.