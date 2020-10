Hakim Ziyech staat voor langverwacht debuut bij Chelsea

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Hakim Ziyech kan debuut maken bij Chelsea

16.55 uur: Coach Frank Lampard verwacht dat Hakim Ziyech zaterdag in het duel met Southampton zijn debuut maakt voor Chelsea. De van Ajax overgenomen international van Marokko is voldoende hersteld van een knieblessure. Vermoedelijk begint hij wel op de bank.

Lampard zei uit te kijken naar een optreden van Ziyech en liet doorschemeren dat de middenvelder waarschijnlijk als invaller zijn opwachting gaat maken. In de afgelopen interlandweek stond Ziyech al weer namens Marokko op het veld.

Ziyech speelde nog geen officieel duel voor Chelsea, nadat hij in de voorbereiding geblesseerd raakte.

Turnen: Willems stopt bij KNGU

13.13 uur: Fieke Willems stopt na acht jaar als bestuurder bij gymnastiekunie KNGU. De 37-jarige voormalige turnster heeft het te druk met andere zaken. Ze is arts en momenteel druk met het coronavirus en heeft daarnaast jonge kinderen.

"De KNGU is op dit moment bezig met een groot onderzoek naar de gezondheid en veiligheid van de sport, een onderwerp dat mij na aan het hart ligt. Dit maakte mijn besluit om nu te stoppen extra moeilijk", aldus Willems. "Niet alleen de situatie bij de KNGU vraagt op dit moment een groot commitment met een forse tijdsinvestering, maar ook mijn baan als arts in coronatijd en niet op zijn minst mijn jonge kinderen. Hoewel het dus lastig blijft om de KNGU juist in deze tijd te verlaten, hebben mijn jonge gezin en mijn baan als neuroloog prioriteit."

De KNGU heeft nog geen opvolger voor Willems.

Voetbal: Sparta gewoon in actie tegen Feyenoord

13.08 uur: Sparta Rotterdam lijkt zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord over de volledige selectie te kunnen beschikken. Alle spelers ondergingen vrijdag zowel een sneltest als een reguliere test. Alle sneltesten bleken negatief, later moet blijken of ook uit de reguliere testen geen gevallen van het coronavirus naar voren zijn gekomen.

Eerder deze week testten drie medewerkers van Sparta, tijdens een extra controle, positief op het virus. Twee van hen zijn inmiddels uit quarantaine en hebben nu negatief getest. De derde persoon moet nog een aantal dagen in thuisisolatie blijven.

Voetbal: Corona-explosie bij Montpellier

11.35 uur: De Franse voetbalclub Montpellier kent de nodige zorgen in aanloop naar de uitwedstrijd van zondag tegen AS Monaco. Acht spelers en vier medewerkers hebben positief getest op het coronavirus.

De overige selectiespelers en stafleden worden vrijdag nogmaals getest op het virus en dan wordt duidelijk of de wedstrijd wel of niet door kan gaan. In de volgende speelronde neemt Montpellier het in eigen stadion op tegen Stade de Reims.

Voetbal: PEC Zwolle meldt positieve coronatest

10.21 uur: Eén speler van PEC Zwolle is positief getest op het corona-virus. De voetballer in kwestie is direct in thuisisolatie gegaan en maakt zondag geen onderdeel uit van de selectie.

De rest van groep traint de komende dagen gewoon door. Er hoeven op dit moment geen andere spelers in quarantaine.

Richting de thuiswedstrijd met PSV aanstaande zondag wordt de voltallige selectie weer getest. PEC Zwolle volgt daarin het protocol opgesteld door de KNVB, aan de hand van de richtlijnen vanuit het RIVM.

Algemeen: Japan zet volgende stap naar volle stadions

08.27 uur: Japan werkt toe naar vollere stadions bij sportwedstrijden. Later deze maand worden bij wijze van test drie honkbalduels gespeeld waarbij 80 procent van alle plaatsen zijn bezet. Tot nu toe is het, vanwege het coronavirus, nog zo dat niet meer dan 50 procent van het stadion bezet mag zijn.

Japan zegt toe te zijn aan de volgende stap omdat nu de meeste wedstrijden zonder problemen door kunnen gaan. Mochten de drie testwedstrijden in het Yokohama Stadium een succes worden, dan kunnen ook alle andere professionele stadions de capaciteit verder vergroten.

Mensen die sportwedstrijden in Japan bezoeken dragen een mondkapje, moeten bij binnenkomst hun temperatuur laten meten en daarna desinfectiemiddel gebruiken. Ook is het verplicht je contactgegevens achter te laten. Er wordt niet gezongen of heel hard geschreeuwd en de bierverkopers, die normaal gesproken over de tribunes lopen, zijn voorlopig verdwenen.

Het project is ook belangrijk voor de organisatoren van de Olympische Spelen van komende zomer. „Het is bemoedigend om te zien dat sport elke dag een glimlach op de gezichten van mensen tovert”, aldus een woordvoerder van de organisatie tegen persbureau Reuters. „We zien dit als een waardevolle kans om expertise op te doen over Covid-19-tegenmaatregelen en wisselen informatie uit met betrokken partijen.”

Er zijn al meer dan zeven miljoen tickets verkocht voor de Spelen.

Golf: Corona dwarsboomt golftoernooien in Australië

08.09 uur: De Australian Open voor golfers gaat voor het eerst sinds 1945 niet door. Ook het Australian PGA Championship en de Women’s Australian Open zijn vanwege de coronapandemie afgelast, maakte Golf Australia vrijdag bekend.

„Dit is ongekend en een echte klap voor het Australische golf en zijn fans”, aldus PGA-voorzitter Gavin Kirkman. „Ondanks de bestaande rampenplannen is nu een punt bereikt waarop beslissingen moeten worden genomen. Helaas is dit het punt.”

Australië heeft sinds maart zijn internationale grenzen gesloten. Zelfs reizen binnen bepaalde delen van het land vallen nog onder de verplichte veertien dagen quarantaine. De Australian Open en het Australian PGA Championship stonden oorspronkelijk gepland voor eind november en begin december, maar werden vanwege corona in eerste instantie uitgesteld tot de late Australische zomer. Maar ook dan is spelen onverantwoord, aldus de organisatoren.