Ontgoochelde Dick Advocaat: ’Wij hebben problemen om een oplossing te vinden’

„We hadden er moeite mee dat Heerenveen met een valse linksbuiten speelde. Dat wisten we wel, maar dan moet het wel uitgevoerd worden. Daarin moet iedereen meedoen, maar dat gebeurde niet altijd. We konden het niet oplossen in het veld”, vervolgde Advocaat tegen ESPN. „Ik ben daar verantwoordelijk voor. Dat zit me ook wel een beetje dwars, dat tactische. Maar de bezetenheid om te winnen zag ik bij Heerenveen meer dan bij ons. Het willen winnen. Dat wil ik dan wel eens horen van mijn spelers. We zijn er allemaal bij betrokken.”

Het was niet voor het eerst dat Feyenoord niet direct het antwoord had op de tactiek van de tegenstander. Advocaat: „Wij hebben problemen, vanuit het spel en in het veld zelf, om een oplossing te vinden. Als een tegenstander iets anders staat. Dat kun je voetbalintelligentie noemen, ja. Het is tot nu toe altijd goed gegaan maar de laatste drie wedstrijden niet. Er is niets aan de hand. We moeten gewoon bij elkaar gaan zitten en kijken hoe we dat op gaan lossen. Dat is ook de enige manier, want wat moet je anders doen?”

Bekijk ook: Machteloos Feyenoord keihard onderuit bij SC Heerenveen

De spelers van Feyenoord hebben donderdag een vrije dag. Vrijdag volgt de voorbereiding op de topper van zondag tegen PSV. „Het heeft niet altijd zin om te gaan schreeuwen. Ik moet gewoon uitleggen hoe ik het zie en zij moeten zeggen hoe zij het zien. Laat hen ook maar praten, toch?”

’Terug naar de tekentafel’

Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis was hard in zijn oordeel na de nederlaag bij. De aanvaller oordeelde dat zijn elftal tactisch was afgetroefd door Heerenveen en dat Feyenoord niet bij machte was daar een antwoord op te geven. „Ik zou zeggen: terug naar de tekentafel. Daar moeten we het oplossen”, zei Berghuis tegen ESPN.

„Ik denk dat we met name de eerste helft heel slecht voor de dag kwamen”, vervolgde Berghuis. „Tactisch hadden we het moeilijk. Zij hadden een overwicht op het middenveld. Zij misten op papier één buitenspeler. Dit hadden we niet helemaal verwacht. Dat zag je ook. Daarin zijn we te kort geschoten. Daar verlies je de wedstrijd.”

Berghuis: „Ik zou zeggen: terug naar de tekentafel. Daar moeten we het oplossen” Ⓒ HH/ANP

Het lukte de spelers van Feyenoord niet het om te zetten. Berghuis: „In het veld hadden we daar heel erg moeite mee. We waren wel aan het zoeken maar kregen het gewoon niet voor elkaar.”

De tweede helft was iets beter, vond Berghuis. „Maar waar hebben we het over? We hebben met 3-0 verloren. Dan kun je daar niet echt over spreken.”