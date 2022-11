’F1-team Haas kiest definitief voor Hülkenberg’

De aanstaande Duitse coureurswissel hangt al weken in de lucht en zou deze week, in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi, wereldkundig worden gemaakt.

Schumacher is bezig aan zijn tweede seizoen in de koningsklasse, maar zal zijn plek dus kwijtraken. Hij gaat mogelijk als reservecoureur aan de slag bij Mercedes. In dat geval zou Daniel Ricciardo, ook in beeld bij Mercedes, die rol kunnen vervullen bij Red Bull Racing.

Hülkenberg (35) moest na het seizoen 2019 vertrekken bij Renault. Hij reed de seizoenen erna nog wel in totaal vier races als ’corona-vervanger’ bij Racing Point en opvolger Aston Martin.

Alle stoeltjes in de Formule 1 zijn, als alle formaliteiten bij Haas zijn afgerond, dan in principe bezet voor volgend jaar. De Amerikaanse Formule 2-coureur Logan Sargeant – die bij Williams in mag stappen – moet komend weekeinde in Abu Dhabi nog wel zijn benodigde superlicentie veiligstellen.