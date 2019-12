Van Dijk: ’Lastig als Messi nog meedoet’

Van Dijk werd uit zijn stoel gehaald om als nummer twee van de verkiezing iets te zeggen. Daar had hij niets dan lovende woorden voor winnaar Messi. ,,Zes keer de Ballon d'Or, daar moet je respect voor hebben. Ik was er dichtbij, maar helaas was er niemand net iets beter. Ik ben trots op wat ik bereikt heb. Hopelijk lukt het ooit, maar het zal lastig worden zolang spelers als Messi en Ronaldo nog meedoen."

Omdat Matthijs de Ligt de Kopa Trophy won op het gala, werd met een schuin oog naar Oranje gekeken. ,,We zitten nu in een goede fase en hebben een paar toernooien gemist. We moeten deze zomer laten zien wat we kunnen. Of dat ervoor zorgt dat ik hier volgend jaar op het podium sta, zullen we zien.”

