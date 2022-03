Tennissprookje Linda Fruhvirtova (16) in Miami duurt voort na opmerkelijk einde

De wedstrijd kreeg een opmerkelijk einde. Azarenka liet haar frustraties blijken aan de umpire en vroeg vervolgens om een blessurebehandeling door de fysio. Maar in al het tumult pakte ze haar spullen en verdween ze van het court, met een nederlaag tot gevolg.

De Tsjechische tiener is de nummer 279 van de wereldranglijst. Ze speelt op de Miami Open haar eerste WTA-toernooi. In de eerste ronde won ze van Danka Kovinic, de nummer 66 van de wereldranglijst uit Montenegro. Een ronde verder was ze de Belgische nummer 20 van de plaatsingslijst, Elise Mertens, in drie sets de baas. En met Azarenka klopte ze een voormalig nummer 1 van de wereld.

In de achtste finales neemt Fruhvirtova het op tegen de als vijfde geplaatste Paula Badosa. De Spaanse won met 6-3 6-2 van Joelia Poetintseva uit Kazachstan en is na de als tweede geplaatste Iga Swiatek, de hoogstgeplaatste speelster die nog in het toernooi zit.