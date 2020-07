NBA-speler mist seizoensstart na bezoek aan stripclub

De 33-jarige speler van Los Angeles Clippers moet tien dagen in quarantaine, omdat hij een stripclub zou hebben bezocht.

Williams was te zien op een foto die een Amerikaanse rapper, een vriend van Williams, op Instagram plaatste. Daarop is te zien dat beide mannen in een stripclub in Atlanta zijn. De foto werd snel verwijderd.

Quarantaine

De Clippers en de NBA kregen de informatie toegespeeld, waarna Williams te horen kreeg dat hij voorlopig in quarantaine moet. Los Angeles Clippers neemt het komende week in de eerste wedstrijd op tegen Los Angeles Lakers.