Voetballer zit volledig stuk: ’Wij betalen de f*cking prijs’

Gefrustreerd en zwaar geëmotioneerd hekelt Löwe in een interview bij Sky Duitsland de DFL, sectie betaald voetbal van de Duitse voetbalbond. „ Geloven jullie nu echt dat er ook maar iemand bij de DFL is die er ook maar een seconde over nadenkt wat er in ons hoofd omgaat. Het maakt ze allemaal geen r**t uit. Ze zitten op hun stoel van 5000 euro en wij zijn de idioten die hele sh*tzooi voor onze kiezen krijgen. We zitten erdoor heen en moeten de f*ckingprijs betalen voor de hele shit. Zou hetzelfde ook zijn gebeurd met Bayern of Dortmund of alleen met ons?”, vraagt Löwe zich af.

Dynamo Dresden is twee weken later aan de voorbereiding voor de hervatting van de tweede Bundesliga begonnen. De spelers moesten in afzondering nadat enkelen van hen waren besmet met het coronavirus. De gezondheidsautoriteiten uit de stad in het voormalige Oost-Duitsland besloten daarop de hele selectie en staf in afzondering te plaatsen.