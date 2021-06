Sport kort: Lorena Wiebes pakt leiderstrui in Ronde van België

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Eerland naar tweede ronde bij EK tafeltennis

18.13 uur: Britt Eerland heeft bij de EK tafeltennis in Warschau de tweede ronde bereikt in het enkelspel. De nummer 28 van de wereldranglijst was in vijf games (4-1) te sterk voor de Italiaanse tiener Jamila Laurenti, die op de 186e plaats staat in het mondiale klassement. De gamestanden waren: 11-7 14-12 11-13 11-9 11-5.

De 27-jarige Schiedamse haalde met de Hongaarse Georgina Pota ook de tweede ronde in het vrouwendubbel. In het gemengd dubbelspel met haar Finse teamgenoot Benedek Olah werd Eerland in de derde ronde uitgeschakeld.

Eerland kreeg in april te horen dat ze in het enkelspel mag deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Bij Rio 2016 was ze alleen actief in het olympisch landentoernooi. Voor de Spelen in Japan hebben de Nederlandse tafeltennissters zich niet als team geplaatst.

Wiebes pakt leiderstrui in Ronde van België

17:49 uur Wielrenster Lorena Wiebes heeft in de Ronde van België de leiderstrui gepakt. De renster van Team DSM eindigde in een heuveletappe over 137 kilometer, met start en finish in Galmaarden, als tweede achter winnares Alena Amialioesik uit Belarus. In het kopgroepje van vijf kwam Ellen van Dijk als vierde over de finish, kort achter de Belgische Lotte Kopecky.

Het peloton moest in Galmaarden vijf keer een ronde van ruim 27 kilometer afwerken, inclusief de nodige kasseistroken. In de laatste omloop kon de Belgische klassementsleidster Jolien D’hoore op de tweede en laatste helling, de Steenhoutberg, het tempo van de voorste rensters niet meer bijbenen. Daarna ging Wiebes alleen op avontuur, maar de winnares van de eerste etappe op woensdag slaagde er niet in om weg te blijven.

In de laatste kilometers plaatste Amialioesik alsnog een beslissende demarrage waarna ze alleen over de finish kwam. Wiebes sprintte naar de tweede plek.

De Ronde van België eindigt vrijdag met een rit over 101 kilometer met start en finish in Geraardsbergen.

Topscorer Giakoumakis sluit later aan bij VVV-Venlo

16:25 uur Georgios Giakoumakis, vorig seizoen met 26 treffers topscorer in de Eredivisie, ontbreekt zondag bij de eerste training van VVV-Venlo. Volgens de Limburgse club sluit de Griek door privéomstandigheden wat later aan bij de selectie.

De clubleiding liet half mei, kort na de degradatie uit de Eredivisie, weten dat Giakoumakis vermoedelijk zou vertrekken. Volgens algemeen directeur Marco Bogers was er veel interesse in hem. „We gunnen die jongen een mooie stap in zijn carrière, mits daar de juiste prijs voor betaald wordt. We gaan ervan uit dat dat ook gaat gebeuren”, liet Bogers destijds weten. Vooralsnog is het echter niet tot een transfer gekomen.

VVV-Venlo heeft na vorig seizoen afscheid genomen van veertien spelers uit de A-selectie.

Azarenka haakt geblesseerd af in Duitsland

15:50 uur Tennisster Viktoria Azarenka is geblesseerd afgehaakt op het grastoernooi van Bad Homburg. De voormalig nummer 1 van de wereld, in de Duitse stad als tweede geplaatst, speelt daardoor niet in de kwartfinale tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo.

In haar eerdere partij tegen Alize Cornet uit Frankrijk was Azarenka al meerdere keren behandeld op de baan. Of ze over enkele dagen meedoet op Wimbledon is nog onduidelijk.

De Graaf voorlopig trainer NAC na vertrek Steijn

14:15 uur Edwin de Graaf leidt na het vertrek van Maurice Steijn voorlopig de trainingen bij NAC Breda. De 41-jarige Hagenaar, oud-speler van NAC, was afgelopen seizoen assistent van Steijn in Breda. De hoofdtrainer besloot vorige week vanwege bedreigingen op te stappen bij de voetbalclub uit de Keuken Kampioen Divisie.

Het is al weken onrustig bij NAC, dat afgelopen seizoen promotie naar de Eredivisie misliep. In de finale van de play-offs verloor de ploeg van Steijn in Breda van NEC (1-2). Rond dat duel waren er supportersrellen bij het stadion.

Technisch directeur Ton Lokhoff stapte vorige week na een dienstverband van amper drie maanden op, omdat hij niet op één lijn zat met Steijn. De hoofdtrainer besloot enkele dagen later ook te vertrekken. Als gevolg van alle commotie hebben de drie grootaandeelhouders van NAC aangekondigd hun aandelen te gaan verkopen. De club gaat ondertussen eerst op zoek naar een nieuwe technisch directeur.

NAC begint vrijdag met De Graaf als interim-hoofdtrainer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij de eerste training is geen publiek toegestaan vanwege de coronamaatregelen. Een dag later zijn wel maximaal honderd fans welkom op het trainingscomplex in Zundert.

Handboogschutters naar gemengde finale wereldbeker Parijs

12.41 uur: De handboogschutters Gabriela Schloesser en Sjef van den Berg hebben zich bij de wereldbeker in Parijs geplaatst voor de finale van de gemengde landenwedstrijd. Schloesser en Van den Berg pakten vorige maand in Lausanne het goud op dit olympische onderdeel (recurve). „Dit is een bevestiging dat we een goed team hebben en mooie dingen kunnen laten zien”, zei Van den Berg.

In de halve finales won het Nederlands duo met 5-3 van Alejandra Valencia en Luis Álvarez uit Mexico. Schloesser en Van den Berg nemen het zondag in de finale op tegen het echtpaar Deepika Kumari en Atanu Das uit India. „We hebben Tokio in gedachten, we denken natuurlijk al aan de Olympische Spelen”, zegt Schloesser, de geboren Mexicaanse die nu voor Nederland uitkomt. „Maar eerst focussen we ons op deze wereldbeker.”

Op de EK van begin deze maand in Antalya bleef Schloesser met Steve Wijler steken in de achtste finales van het olympische onderdeel. De Nederlandse recurveschutters (Van den Berg, Wijler en Rick van der Ven) pakten in Turkije wel de Europese titel in de landenwedstrijd.

Atlanta Hawks nemen leiding in finale tegen Bucks

8.06 uur: De basketballers van Atlanta Hawks hebben de leiding genomen in de finale van de Eastern Conference in de NBA. De Hawks wonnen het eerste duel met Milwaukee Bucks in de best-of-sevenserie met 116-113. Trae Young gooide maar liefst 48 punten bij elkaar voor de ploeg uit Atlanta.

Onder aanvoering van de 22-jarige Young groeien de Hawks uit tot dé verrassing in de play-offs. De ploeg eindigde in de reguliere competitie als vijfde in de oostelijke divisie en schakelde met New York Knicks (vierde) en Philadelphia 76ers (eerste) al twee clubs uit die hoger eindigden. De Bucks werden derde in het reguliere seizoen en begonnen woensdagavond voor eigen publiek als favoriet aan de serie, maar de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo en zijn teamgenoten moesten het in het eerste duel afleggen tegen Young en co. Khris Middleton probeerde in de slotseconden nog een verlenging af te dwingen, maar zijn poging voor een driepunter ketste af op de ring.

Antetokounmpo tekende voor 34 punten en 12 rebounds, Jrue Holiday zorgde voor 33 punten en 10 assists. „Het moet bij ons een stuk beter in de tweede wedstrijd”, zei coach Mike Budenholzer van de Bucks. „Young is een geweldige speler en hij speelde fantastisch. Maar we hebben het gevoel dat wij beter kunnen dan dat we hebben laten zien.”

Honkballers beginnen olympisch kwalificatietoernooi met nederlaag

7.21 uur: De honkballers van het Nederlandse koninkrijksteam zijn het olympisch kwalificatietoernooi in Mexico begonnen met een kansloze nederlaag. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens werd in Puebla met 9-3 verslagen door Venezuela. Oranje speelt in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag de tweede poulewedstrijd, tegen de Dominicaanse Republiek.

Alleen bij een overwinning met heel ruime cijfers plaatsen de honkballers zich rechtstreeks voor de finale van zaterdag. De Dominicaanse Republiek begon het laatste OKT met een zege op Venezuela (10-7). Het land dat in de poulefase het beste presteert, gaat rechtstreeks de finale in. De andere twee landen spelen eerst nog een keer tegen elkaar in een halve finale.

Inzet van het toernooi in Mexico is het laatste ticket naar de Olympische Spelen. Japan, Israël, Korea, Mexico en de Verenigde Staten zijn al zeker van deelname.

Diegomar Markwell, de 40-jarige startende werper bij Oranje, moest in de eerste twee innings al 3 punten van Venezuela toestaan. Pas in de zesde inning, bij een achterstand van 5-0, kon Jiandido Tromp na een opofferingsslag van Juremi Profar iets terugdoen. Met een homerun sloeg Sharlon Schoop in de laatste inning nog 2 punten binnen.