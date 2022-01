Ajax wint topper bij PSV dankzij dubieuze goal

Bij PSV begon Joey Veerman in de basis. De van sc Heerenveen overgekomen middenvelder maakte vorige week zijn debuut als invaller, stond midweeks al in de basis in het bekerduel met Telstar en mocht nu ook in de Eredivisie in de basis beginnen. Bij Ajax waren er geen verrassingen. De basisploeg was dezelfde als die vorige week won op bezoek bij FC Utrecht.

Waar eerder dit seizoen PSV er in de Johan Cruijff Arena vol opklapte en in de beginfase de baas was, had nu Ajax continu de bal in de openingsminuten. Tot kansen leidde dat echter niet en langzaam begon PSV zich meer met het spel te bemoeien. Dat had na precies een kwartier het eerste schot tot gevolg, maar het schot van Veerman verontrustte Remko Pasveer geen moment.

Flinke domper

Ajax stelde daar wat doelgevaar betreft lang weinig tegenover. Een keer leek Noussair Mazraoui Brian Brobbey goed weg te steken, maar de pass was net te scherp. Ook scherp was een vrije trap vanaf de rechterkant van Steven Berghuis. Iedereen miste de bal, waarna Joël Drommel met zijn vingertoppen en hulp van de lat een treffer voorkwam.

Remko Pasveer grijpt de bal. Ⓒ ANP/HH

Na een halfuur kreeg Ajax een flinke domper te verwerken. Brobbey raakte geblesseerd na een duel met Armando Obispo. In afwachting van zijn wissel drukte de huurling nog wel even zijn stempel op de wedstrijd. Ondanks zijn kwetsuur troefde Brobbey Mauro Junior af na een voorzet van Dusan Tadic en kopte hij de 0-1 binnen. Vijf minuten voor rust dacht PSV op gelijke hoogte te komen na een doorgeschoten hoekschop, maar Pasveer redde op de inzet van Olivier Boscagli van dichtbij.

Omstreden goal Ajax

Na rust zette PSV aan. Eerst kreeg Ritsu Doan al een kans en even later was het wel raak. Na een fout van Jurriën Timber draaide Mario Götze goed weg bij Edson Alvarez en de Duitser schoot vervolgens de bal laag in de hoek. Ajax reageerde snel met kansen voor Tadic, Ryan Gravenberch en Steven Berghuis. Vooral Berghuis had de 1-2 op zijn schoen, maar hij raakte de bal met zijn scheen. Toch kon Ajax niet doordrukken en was PSV sporadisch gevaarlijk via Doan.

Een kwartier voor tijd kwam Ajax op voorsprong dankzij een geweldig afstandschot van Mazraoui dat via de binnenkant van de paal binnensloeg. PSV protesteerde omdat de bal in de aanloop naar de goal de zijlijn al eens was gepasseerd. De VAR besliste na lang wikken en wegen dat dat niet het geval was en dus kwam Ajax voor de tweede keer op voorsprong. Op de counter had Danilo het vervolgens kunnen beslissen via Danilo, maar Drommel was op zijn post en keerde de inzet van zijn voormalig ploeggenoot.

PSV zette nog wel aan en bracht in de slotfase met Eran Zahavi, Yorbe Vertessen en Bruma nog enkele aanvallende krachten. Echte grote kansen leverde dat niet meer op en dus keert Ajax als koploper terug naar Amsterdam.