Ronald Koeman trots op Barça: ’Zo wil ik het zien’

„Zo wil ik het graag zien”, zei de oud-bondscoach. Hij doelde daarmee op het bij vlagen wervelende en trefzekere spel van zijn veredelde B-team in de tweede helft.

Voor de rust kwam Barça niet tot scoren. „Toen waren we niet efficiënt genoeg”, oordeelde Koeman. „Maar we hebben de hele wedstrijd gedomineerd. Ik ben trots op de manier waarop we hier hebben gespeeld.”

Oud-Ajacied Sergiño Dest maakte in de 52e minuut de belangrijke openingsgoal voor Barcelona. Daarna liepen de bezoekers alsnog soepel weg bij de kansloze thuisclub. „Ik kan het bijna nog niet geloven”, jubelde Dest na afloop. „Mijn eerste treffer voor Barcelona en dan ook nog in de Champions League. Dit is echt heel speciaal, ook doordat we hebben gewonnen en ons hebben gekwalificeerd voor de achtste finales.”