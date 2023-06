Dutch GP niet blij met ’funtax’ Zandvoort: ’We hebben dat te slikken’

„Wij zijn het er niet mee eens, want we vinden dat we juist heel veel geld komen brengen met dit evenement en daar kan de gemeente nog jaren op teren”, zegt directeur Robert van Overdijk van het circuit.

Toch zal de organisatie van het racespektakel, dat eind augustus weer meer dan 315.000 bezoekers ontvangt, zich erbij neerleggen als de gemeenteraad het voorstel voor de ’funtax’ overneemt. „We gaan er niet over en hebben er niets over te zeggen, dus als die belasting wordt ingevoerd, hebben we dat te slikken”, zegt Van Overdijk.

„We snappen dat Zandvoort een relatief kleine gemeente is die kosten maakt en dat zij ons behandelt als iedere andere partij, maar wij betalen liever niet, omdat de Formule 1 de gemeente ook veel extra geld heeft opgeleverd. Al die duizenden mensen die een kaartje kopen, komen hiernaartoe om geld uit te geven.”

Van Overdijk kon bij een persmeeting op het circuit nog even aan de economische groei memoreren die de Formule 1 de regio heeft gebracht. Volgens de directeur is uit onderzoek gekomen dat vorig jaar de extra omzet voor de regio om en nabij de 25 miljoen euro bedroeg en dat er 147 banen zijn bijgekomen.