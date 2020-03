Dani de Wit in duel met Hakim Ziyech. Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - Een allesbeslissend duel voor de landstitel is de topper tussen Ajax en AZ in de Johan Cruijff Arena niet. Maar de Noord-Hollandse clubs kunnen elkaar op Super Sunday wel degelijk een mentale optater verkopen. Het is de vijfde keer dat Ajax en AZ elkaar als de nummers één en twee van de Eredivisie ontmoeten.