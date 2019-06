Dimitrov zegt Rosmalen af wegens schouderblessure

Lorenzo Sonego uit Italië neemt zijn plaats in. De 28-jarige Dimitrov, 46e op de wereldranglijst, bereikte vorige week de derde ronde op Roland Garros. Daarin was de Zwitser Stan Wawrinka hem de baas.

Sonego, die 24 jaar is, bereikte in april de kwartfinale van het toernooi in Monte Carlo en steeg mede door die prestatie naar positie 74 op de mondiale ranking. Het tennistoernooi van Rosmalen begint zaterdag en duurt tot en met 16 juni.