Scorende Van Dijk klopt het Norwich van Krul

The Reds wonnen op eigen veld met 4-1 van Norwich City, de ploeg die afgelopen seizoen naar het hoogste niveau promoveerde. Van Dijk had met een krachtige kopbal een aandeel in de overwinning van de ploeg van trainer Jürgen Klopp.

Snel vissen

Bij Norwich stond Tim Krul tussen de palen en de Nederlandse keeper moest al na zeven minuten vissen. Verdediger Grant Hanley werkte een voorzet van Andrew Robertson knullig achter zijn eigen doelman. Liverpool rook direct bloed en via Mo Salah en Van Dijk had de thuisclub binnen een half uur een 3-0 voorsprong te pakken.

Divock Origi deed ook een duit in het zakje en bepaalde de ruststand op 4-0. Na de thee deed de Champions League-winnaar het rustiger aan. Het scoorde zelf niet meer, maar moest nog wel een tegentreffer van Teemu Pukki slikken. Van Dijk en Wijnaldum maakten - net als Krul - de negentig minuten vol.

Tegenvaller voor Liverpool was het uitvallen van doelman Alisson Becker. De Braziliaan gleed weg bij een uittrap en werd vervangen door de Spanjaard Adrian, onlangs overgekomen van West Ham United. Volgens Klopp heeft Alisson een blessure aan een kuit. „Het ziet er niet goed uit”, zei de Duitser. „Toen het gebeurde zag je hem ook omkijken, hij dacht aanvankelijk dat hij door iets was geraakt. Gelukkig is Adrían een goede vervanger. We hebben vertrouwen in hem, anders hadden we hem niet gehaald.”

