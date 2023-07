Van de Zandschulp na thriller naar tweede ronde Wimbledon, Brouwer uitgeschakeld

Tegen het einde van de wedstrijd leek de vermoeidheid toe te slaan, maar deelde Van de Zandschulp tóch de genadeslag uit. In de vijfde set trok hij de zwaarbevochten winst naar zich toe: 2-6, 7-6 (3), 7-6 (6), 3-6 en 6-2.

Bron: discovery+

Het mocht even duren voordat Van de Zandschulp zijn eerste opwachting van het toernooi maakte. Door de regen werd de partij tegen Zhang zowel dinsdag als woensdag uit het schema gehaald. Nu werd het dan echt tijd om het op te nemen tegen de nummer 52 van de wereld.

Het juiste ritme

Van de Zandschulp had zich de start van dit eerste optreden ongetwijfeld anders voorgesteld. Na een blessure hoopte hij op tijd het juiste ritme te pakken te krijgen. Maar hij zat in eerste instantie in de tang bij zijn Chinese opponent. Dat was overigens niet alleen de verdienste van Zhang. Van de Zandschulp was in de beginfase duidelijk aan het worstelen met dat ritme.

Binnen de kortste keren stond Zhang in de eerste set op een 3-0 voorsprong. Van de Zandschulp deed wat terug, 3-1, maar verloor ook de twee daaropvolgende games. De eerste set ging uiteindelijk met 6-2 verloren.

De uitdaging voor de tweede set was duidelijk: het momentum van Zhang afpakken. Maar ook nu nam de Chinees aanvankelijk een ruime voorsprong. Van de Zandschulp kwam door een goede servicegame op 1-1. Zhang revancheerde zich door in de game erna drie aces te slaan.

Zwaarbevochten

Van de Zandschulp liet zich niet kisten. Zeker niet toen Zhang op 4-1 voor stond. De Nederlander pakte twee zwaarbevochten games en keerde daarmee volledig terug in de wedstrijd. Sterker nog, na een prachtige rally kwam Van de Zandschulp op gelijke hoogte.

Bron: discovery+

Het momentum trok steeds meer richting zijn kant. Zhang herstelde zich en nam weer de leiding. Toch lukte het Van de Zandschulp om een tiebreak af te dwingen. Die won hij met 7-3.

De derde set had wederom spektakel in petto. Van de Zandschulp moest daarin diep gaan om de voorsprong te pakken. In de tiebreak kwam hij op 6-3 voor, maar kwam Zhang terug tot 6-6. Van de Zandschulp rechtte daarna de rug en sleepte alsnog de set binnen.

Nadat Zhang er met de vierde set vandoor was gegaan, kwam alles aan op set vijf. Daarin nam Van de Zandschulp al snel de leiding, 0-3. Zhang deelde een speldenprik uit, maar Van de Zandschulp liet zich niet van de wijs brengen. Hij werkte zich knap naar een 6-2 setwinst, waarmee hij in de tweede ronde staat.

Van de Zandschulp speelt vrijdag tweede partij op baan 15

Van de Zandschulp speelt vrijdag op Wimbledon de tweede wedstrijd van de dag op baan 15. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 31 van de plaatsingslijst.

De eerste wedstrijden beginnen om 12.00 uur Nederlandse tijd. Van de Zandschulp en Davidovich Fokina hebben een duel uit het vrouwentoernooi voor zich.

Brouwer kan Zverev niet verrassen en verliest in drie sets

Gijs Brouwer heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op Wimbledon. De debutant op het Londense gras verloor in de openingsronde in drie sets van de Duitser Alexander Zverev, die als negentiende geplaatst is. Het werd 6-4 7-6 (4) 7-6 (5).

Brouwer kreeg in de tweede set bij een 6-5-voorsprong twee setpunten op de service van Zverev. Op zijn eerste setpunt sloeg de Nederlander een return net uit, op zijn tweede gleed hij tijdens een rally uit.

Gijs Brouwer redde het niet. Ⓒ ANP/HH

De 27-jarige Brouwer, die afgelopen week drie wedstrijden wist te winnen in de kwalificaties, speelde zijn derde wedstrijd ooit in het hoofdtoernooi van een grand slam. Vorig jaar haalde de nummer 160 van de wereld de tweede ronde van de US Open.

In aanloop naar Wimbledon had Brouwer nog negen duels op een rij verloren.

Tevreden Brouwer heeft Zverev laten werken voor de zege

Brouwer kijkt met een goed gevoel terug op zijn debuut op Wimbledon. De nummer 153 van de wereld was dicht bij setwinst tegen Zverev, maar verloor toch in drie sets.

„Ik heb goed gespeeld en het was een goede wedstrijd. Ik maakte het redelijk spannend en ik heb hem denk ik een moeilijke wedstrijd bezorgd”, keek Brouwer terug op de nederlaag van 6-4 7-6 (4) 7-6 (5). „Ik heb wat kansjes gecreëerd, vooral in de tweede set, maar die heb ik niet gepakt. Jongens als Zverev missen niet net dat ene forehandje in de tiebreak, die ik wél miste.”

Brouwer begon sterk op Court 1 en domineerde in de beginfase de rally’s met afwisselend tennis. „Ik was best wel ontspannen en ben niet iemand die bezwijkt onder de spanning. Ik ben heel nuchter opgegroeid.”

Vorige week wist Brouwer drie kwalificatiewedstrijden te winnen. Die werden gespeeld op het nabijgelegen Roehampton. De voorronden worden daar gespeeld om het gras op Wimbledon te sparen voor het hoofdtoernooi.

„Dit was een wereld van verschil. Daar was het een groot grasveld, waar gewoon een paar banen zijn aangelegd en doeken zijn aangebracht. Van twintig man langs de kant speelde ik ineens voor een stadion waar weet ik veel hoeveel man in kunnen. Court 1 is een gave baan en ik stond al een paar dagen te trappelen om te spelen. Het oponthoud door de regen vond ik niet heel erg, want door de kwalificaties was het toch al een lang verblijf. Ik heb genoten van de afgelopen week op een prachtig toernooi. Hopelijk geeft dit mij ook weer een mentale boost voor de toekomst.”

Waar voor veel spelers het grasseizoen er na Wimbledon op zit, gaat Brouwer nog even door op de ondergrond. Hij doet half juli mee aan het ATP-toernooi van Newport in de Verenigde Staten, waar hij vooralsnog op de reservelijst staat.

Haase en Middelkoop beiden meteen uitgeschakeld in dubbelspel

Robin Haase en Matwé Middelkoop zijn beiden op Wimbledon niet verder gekomen dan de eerste ronde van het mannendubbelspel. De Nederlandse dubbelspecialisten moesten allebei hun meerdere erkennen in een geplaatst koppel.

Haase (36) verloor samen met de Oostenrijker Philipp Oswald met 6-7 (4) 6-4 6-4 van de Braziliaan Marcelo Melo en de Australiër John Peers. Melo en Peers zijn als zestiende geplaatst.

Middelkoop (39) redde het eerder op de dag samen met de Braziliaan Marcelo niet tegen de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Het werd 7-6 (5) 6-4 voor de nummers 9 van de plaatsingslijst.

In het vrouwendubbelspel wist Rosalie van der Hoek aan de zijde van de Amerikaanse Lauren Davis wel de tweede ronde te bereiken. Van der Hoek en Davis waren met 6-4 6-0 te sterk voor Alexandra Krunic uit Servië en de Canadese Gabriela Dabrowski.