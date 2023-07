Van de Zandschulp na zwaarbevochten zege naar tweede ronde Wimbledon, Brouwer uitgeschakeld

Tegen het einde van de wedstrijd leek de vermoeidheid toe te slaan, maar deelde Van de Zandschulp tóch de genadeslag uit. In de vijfde set trok hij de zwaarbevochten winst naar zich toe: 6-2 6-7 6-7 6-3 2-6.

Het mocht even duren voordat Van de Zandschulp zijn eerste opwachting van het toernooi maakte. Door de regen werd de partij tegen Zhang zowel dinsdag als woensdag uit het schema gehaald. Nu werd het dan echt tijd om het op te nemen tegen de nummer 52 van de wereld.

Het juiste ritme

Van de Zandschulp had zich de start van dit eerste optreden ongetwijfeld anders voorgesteld. Na een blessure hoopte hij op tijd het juiste ritme te pakken te krijgen. Maar hij zat in eerste instantie in de tang bij zijn Chinese opponent. Dat was overigens niet alleen de verdienste van Zhang. Van de Zandschulp was in de beginfase duidelijk aan het worstelen met dat ritme.

Binnen de kortste keren stond Zhang in de eerste set op een 3-0 voorsprong. Van de Zandschulp deed wat terug, 3-1, maar verloor ook de twee daaropvolgende games. De eerste set ging uiteindelijk met 6-2 verloren.

De uitdaging voor de tweede set was duidelijk: het momentum van Zhang afpakken. Maar ook nu nam de Chinees aanvankelijk een ruime voorsprong. Van de Zandschulp kwam door een goede servicegame op 1-1. Zhang revancheerde zich door in de game erna drie aces te slaan.

Zwaarbevochten

Van de Zandschulp liet zich niet kisten. Zeker niet toen Zhang op 4-1 voor stond. De Nederlander pakte twee zwaarbevochten games en keerde daarmee volledig terug in de wedstrijd. Sterker nog, na een prachtige rally kwam Van de Zandschulp op gelijke hoogte.

Bron: discovery+

Het momentum trok steeds meer richting zijn kant. Zhang herstelde zich en nam weer de leiding. Toch lukte het Van de Zandschulp om een tiebreak af te dwingen. Die won hij met 7-3.

De derde set had wederom spektakel in petto. Van de Zandschulp moest daarin diep gaan om de voorsprong te pakken. In de tiebreak kwam hij op 6-3 voor, maar kwam Zhang terug tot 6-6. Van de Zandschulp rechtte daarna de rug en sleepte alsnog de set binnen.

Nadat Zhang er met de vierde set vandoor was gegaan, kwam alles aan op set vijf. Daarin nam Van de Zandschulp al snel de leiding, 0-3. Zhang deelde een speldenprik uit, maar Van de Zandschulp liet zich niet van de wijs brengen. Hij werkte zich knap naar een 2-6 setwinst, waarmee hij in de tweede ronde staat.

Brouwer kan Zverev niet verrassen en verliest in drie sets

Gijs Brouwer heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op Wimbledon. De debutant op het Londense gras verloor in de openingsronde in drie sets van de Duitser Alexander Zverev, die als negentiende geplaatst is. Het werd 6-4 7-6 (4) 7-6 (5).

Brouwer kreeg in de tweede set bij een 6-5-voorsprong twee setpunten op de service van Zverev. Op zijn eerste setpunt sloeg de Nederlander een return net uit, op zijn tweede gleed hij tijdens een rally uit.

Gijs Brouwer redde het niet. Ⓒ ANP/HH

De 27-jarige Brouwer, die afgelopen week drie wedstrijden wist te winnen in de kwalificaties, speelde zijn derde wedstrijd ooit in het hoofdtoernooi van een grand slam. Vorig jaar haalde de nummer 160 van de wereld de tweede ronde van de US Open.

In aanloop naar Wimbledon had Brouwer nog negen duels op een rij verloren.