Stunt van Tom Pidcock: Brit verrast Wout van Aert in finale Brabantse Pijl

Geen Mathieu van der Poel (winnaar in 2019) en Julian Alaphilippe (winnaar 2020) in de Brabantse Pijl van dit jaar en dus waren alle ogen gericht op Van Aert. Die zag na iets meer dan 30 km koers zeven renners ontsnappen: Bryan Coquard, Andreas Leknessund, Jordi Meeus, Julian Mertens, Ludovic Robeet, Anders Skaarseth en Brent Van Moer. Emmanuel Morin en Kevin Van Melsen maakten wat later de oversteek, waardoor de vlucht van de dag uit negen man bestond.

In de voorlaatste ronde trok Pidcock door op de kasseien van de Hertstraat. Hij kreeg Trentin en Van Aert mee in zijn kielzog. Enkele kilometers verder smolten de drie overgebeleven groepjes samen, met een voorsprong van 38 seconden op het peloton, waar er opnieuw gevallen werd.

Na een versnelling van Cosnefroy op de Holstheide, nam Van Aert gretig over. De kopgroep werd daardoor uitgedund tot tien man. Het moment voor Trentin om aan te vallen. De Italiaan nam snel zo’n 20 seconden voorsprong terwijl de rest naar mekaar begon te kijken. Ondertussen werd Gijs Leemreize (Jumbo-Visma) uit koers genomen voor een illegale fietspositie, meer bepaald de zogenaamde ’supertuck’ (op de buis afdalen).

Op de kasseien van de Hertstraat ontbond Pidcock opnieuw zijn duivels. Van Aert kon als enige volgen en samen reden ze naar Trentin toe. De drie sterksten in koers zaten vooraan. Cosnefroy en Teuns probeerden de overstap nog wel te maken, maar het trio voorin bleef goed ronddraaien en reden hard door richting Overijse. Van Aert was de torenhoge favoriet en leek die rol waar te maken na een quasi-perfecte koers. Maar Pidcock weerstond en versloeg Van Aert. Trentin was al blij dat hij derde was in Overijse.