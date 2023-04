FC Barcelona weet ook tegen Getafe geen goal te maken Barça schrijft geschiedenis met tweede wedstrijd op rij zonder doelpunten

Barcelona laat tegen Getafe opnieuw twee punten liggen in de Spaanse titelstrijd. Ⓒ ANP/HH

FC Barcelona heeft voor de tweede keer op rij 0-0 gespeeld in de Spaanse voetbalcompetitie. De ploeg van trainer Xavi kwam maandag in Camp Nou tegen Girona niet tot scoren en wist ook zondag bij Getafe geen doelpunt te maken. De laatste keer dat Barcelona twee wedstrijden op rij doelpuntloos gelijkspeelde in de competitie, was in 1993 onder Johan Cruijff.