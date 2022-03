Bliksemstart helpt FC Groningen aan drie punten bij FC Utrecht

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

FC Groningen kende een bliksemstart en keek na 10 minuten tegen een 2-0 voorsprong aan. Het was Mo El Hankouri die in de vierde minuut een penalty benutte. Daar ging wel een ingreep van de VAR aan vooraf. Scheidsrechter Dennis Hilger zag in eerste instantie een overtreding van FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer op Michael de Leeuw over het hoofd. Na het zien van de beelden zag Hilger dat het toch geen schwalbe was en gaf hij alsnog een strafschop.

Enkele minuten later was het De Leeuw die vanaf de rand van het strafschopgebied al weer voor de 2-0 zorgde nadat de bal schitterend was klaargelegd door Jørgen Strand Larsen.

Na ruim een half uur spelen kreeg FC Utrecht zijn beste kans, maar Sander van de Streek miste van dichtbij jammerlijk. Daarvoor was de ploeg van trainer René Hake al naarstig op zoek geweest naar de aansluitingstreffer. Ook Anastasios Douvikas had kunnen scoren, maar hij reageerde niet adequaat genoeg op een voorzet van Remco Balk.

Bart Ramselaar maakte de aansluitingstreffer voor de Utrechters: 1-2. Ⓒ ProShots

Na rust startte FC Utrecht voortvarend. Binnen enkele minuten lag de bal in het doel van de Groningers via Bart Ramselaar. Bijna was het verschil weer twee doelpunten toen De Leeuw snel daarna de op de paal kopte. De Domstedelingen jaagden verder op de gelijkmaker. De beste kans op de 2-2 was van Douvikas, maar hij kopte maar net over. Utrecht drong steeds meer aan. De Keijzer redde prima op een kopbal van opnieuw Douvikas. Strand Larsen maakte vlak voor tijd aan alle Utrechtse illusies een eind door de 3-1 hard binnen te schieten. In de acht minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

Hidde ter Avest van FC Utrecht haalt de bal weg Jørgen Strand Larsen. Ⓒ ANP

Groningen, de nummer 8 van de ranglijst, verkleinde door de overwiining de achterstand op het als zevende geklasseerde FC Utrecht tot 4 punten.

De noorderlingen verloren slechts één van hun laatste acht wedstrijden. Groningen pakte in die reeks 17 punten en heeft de play-offs om Europees voetbal daardoor nu in beeld.

