Erik ten Hag met Manchester United onderuit bij Arsenal

De late treffer was pijnlijk voor de ploeg van coach Erik ten Hag. Zijn ploeg leek in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een voorschot te nemen op de zege. Invaller Alejandro Garnacho scoorde, maar zijn treffer werd na bestudering door de VAR wegens buitenspel afgekeurd.

Manchester United had in de 26e minuut de score geopend. Marcus Rashford schoot zijn ploeg op voorsprong. Maar nog geen twee minuten later maakte Arsenal gelijk. Na een assist van Gabriel Martinelli passeerde Martin Ødegaard doelman André Onana. United kreeg daarna weer een goede kans, maar het schot van Christian Eriksen werd geblokt.

In de tweede helft nam Arsenal het initiatief. Dat leverde wat kansen op, maar die werden niet benut. Arsenal kreeg uiteindelijk wel een strafschop. Maar na beoordeling van de VAR ging de bal tot grote teleurstelling van het thuispubliek niet op de stip.

Ten Hag bracht 25 minuten voor tijd zijn nieuwe Deense aanwinst Rasmus Højlund in het veld. Hij zorgde meteen voor meer dreiging. Maar de beste kans was in deze fase voor Arsenal. Dankzij een goede redding van oud-Ajacied Onana op de inzet van Bukayo Saka bleef het 1-1. Daarna volgden de afgekeurde treffer van Garnacho en het doelpunt van Rice. Manchester United ging na de 2-1 voor Arsenal vol in de aanval. De Londenaren profiteerden in de counter van de ruimte en maakten er via Jesus nog 3-1 van.

Reactie Ten Hag

„We hadden moeten winnen”, zei de Nederlandse trainer voor de camera van Viaplay. „We kunnen wel veel positiefs uit deze wedstrijd meenemen voor de rest van het seizoen. Wat betreft de uitvoering kan ik hiermee verder.”

Hij vond dat zijn ploeg de wedstrijd onder controle had. „Arsenal kreeg geen druk op ons en verdedigend deden we het goed. Toen ik Rasmus Højlund had ingebracht, werden we nog gevaarlijk. Daarom hadden we hier kunnen winnen. Dat het niet is gebeurd, is zuur.”

Mohamed Salah en Darwin Nunez vieren de 3-0. Ⓒ ANP/HH

Liverpool zonder Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch eenvoudig langs Aston Villa

Liverpool is ook na vier competitieduels nog ongeslagen. Zonder aanvoerder Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo in de basis won de thuisploeg op Anfield overtuigend met 3-0 van Aston Villa. Zo kon trainer Jürgen Klopp zijn driehonderdste duel in de Premier League in stijl vieren.

Van Dijk zat een schorsing uit, Gravenberch kwam pas vrijdag over van Bayern München en Gakpo moest het doen met een invalbeurt van een klein half uur. De Hongaar Dominik Szoboszlai zette de ’Reds’ al in de 3e minuut op voorsprong. Na een afgeslagen hoekschop schoot de middenvelder van de rand van het strafschopgebied hard raak in de verre hoek.

Spits Darwin Núñez schoot vervolgens in de 22e minuut van dichtbij op de paal, waarop Villa-middenvelder Matthew Cash de bal in eigen doel liep. In de tweede helft was Núñez nog de aangever op de 3-0 van Mohamed Salah.

Liverpool begon de Premier League met een 1-1-gelijkspel tegen Chelsea, maar won vervolgens van Bournemouth en Newcastle United.

Crystal Palace versloeg op eigen veld Wolverhampton Wanderers met 3-2. Jairo Riedewald bleef op de bank bij de thuisploeg.