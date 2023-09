Liverpool zonder Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch eenvoudig langs Aston Villa

Van Dijk zat een schorsing uit, Gravenberch kwam pas vrijdag over van Bayern München en Gakpo moest het doen met een invalbeurt van een klein half uur. De Hongaar Dominik Szoboszlai zette de 'Reds' al in de 3e minuut op voorsprong. Na een afgeslagen hoekschop schoot de middenvelder van de rand van het strafschopgebied hard raak in de verre hoek.

Spits Darwin Núñez schoot vervolgens in de 22e minuut van dichtbij op de paal, waarop Villa-middenvelder Matthew Cash de bal in eigen doel liep. In de tweede helft was Núñez nog de aangever op de 3-0 van Mohamed Salah.

Liverpool begon de Premier League met een 1-1-gelijkspel tegen Chelsea, maar won vervolgens van Bournemouth en Newcastle United.

Crystal Palace versloeg op eigen veld Wolverhampton Wanderers met 3-2. Jairo Riedewald bleef op de bank bij de thuisploeg.