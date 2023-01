Rojer stuurt Haase en Middelkoop naar huis op Australian Open, Koolhof wél door

Haase (35) en Middelkoop (39) werden eerder beiden al uitgeschakeld in de eerste ronde van het gemengd dubbel.

De 41-jarige Rojer, geboren op Curaçao maar al jaren spelend onder Nederlandse vlag, gaat het met Arévalo in de kwartfinales opnemen tegen het Franse duo Jérémy Chardy/Fabrice Martin. Rojer en Arévalo zijn als derde geplaatst in Melbourne. Ze wonnen vorig jaar samen Roland Garros en bereikten de halve finales van de US Open, waarin ze het moesten afleggen tegen Wesley Koolhof en diens Britse partner Neal Skupski.

Koolhof

Koolhof en Skupski hebben in Australië ook de laatste acht bereikt. Het als eerste geplaatste koppel rekende in de derde ronde af met de Serviër Nikola Cacic en de 42-jarige Aisam-Ul-Haq Qureshi uit Pakistan: 6-4 6-2. In de kwartfinales nemen ze het op tegen Rinky Hijikata en Jason Kubler. De Australiërs zijn met een wildcard toegelaten.