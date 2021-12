Max Verstappen na pole position: ’Een geweldig gevoel’

De Nederlander kon zijn allerlaatste rondje in de kwalificatie zelfs afbreken, omdat de snelste kwalificatietijd toen al binnen was. „Dit is een geweldig gevoel. De auto was gedurende de kwalificatie een stuk beter”, aldus Verstappen. „Ik ben hier heel blij mee. Zeker gezien de vorm van hen (Mercedes, red.) de laatste weken. Ik kijk uit naar de race van morgen, dat is natuurlijk het belangrijkste.”

Verstappen start zondag op de zachtste band. Hamilton, op de hardere medium-band, begint naast hem vanaf de eerste rij. Verstappen: „Ik voelde me goed op beide banden. In de avond is het wat koeler, dus dat maakt het iets makkelijker voor de softs. Het wordt belangrijk om een goede start te hebben en van daaruit gaan we ons best doen. Dan zien we wel waar we eindigen.”

Bekijk ook: Max Verstappen verschaft zich met pole position uitstekende uitgangspositie voor Grand Prix Abu Dhabi

Hamilton toonde zich sportief. Hij weet dat er nog niets is verloren. „Het was een heel sterke ronde van Max. Ik had ook een goede laatste ronde, maar ik kon gewoon niet sneller”, stelde de Brit. „Maar goed, we staan nog steeds op de eerste rij en op een andere band. Ik kan zien waar hij is, dus daarop kunnen we dan anticiperen.”

Bekijk hier de eerdere raceuitslagen en de standen in de klassementen van de Formule 1