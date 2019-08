Ten Hag: ’Een domper, het is nog niet gelopen’

„Cijfermatig is de uitslag prima, want dit is toch de kampioen van Griekenland”, zei de coach tegenover Ziggo Sport. „Na onze sterke start kenden we een mindere fase, en daarin krijgen we twee tegentreffers. De tweede helft is voor ons en uiteindelijk moet je de wedstrijd ook gewoon winnen. Dat dat niet gebeurt, is wel een domper.”

Bekijk ook: Ajax nog niet klaar met PAOK

De baas

Ten Hag zag dat zijn spelers in het tweede deel van de eerste helft niet meer deden wat er was afgesproken. „We deden niet meer wat ons wedstrijdplan was. Spelers gingen andere dingen doen en dan verlies je de controle. Behoudens die fase zijn we hier echter wel zeventig minuten de baas geweest op het veld, maar ik wil negentig minuten de baas zijn. Fases als vanavond voor rust mogen ons niet overkomen. Het is nog niet gelopen, we zullen het in Amsterdam af moeten maken.”

Hakim Ziyech en Dusan Tadic zijn blij na de 2-2. Ⓒ BSR/Soccrates

Dusan Tadic, de nieuwe aanvoerder van de Amsterdammers, zag goede en slechte dingen aan het spel van Ajax. „We moeten kritisch op onszelf zijn”, vond de Serviër. „Als we dingen beter gaan doen, gaan we wedstrijden winnen. Zo moeten we beter verdedigen, want zij werden in de eerste helft steeds gevaarlijk bij counters en hadden veel kansen in de eerste helft.”

Bekijk ook: Ajax bij zege waarschijnlijk naar Azerbeidzjan

Slimste speler

Dat Ajax het na rust beter had staan, vond ook de captain. „We kregen Daley Blind, onze slimste speler, veel aan de bal. En dan zie je dat het makkelijker wordt voor ons. Op basis van de tweede helft hadden we dan ook moeten winnen.”

Ook Hakim Ziyech was niet echt tevreden met de 2-2. „We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar misten de mentaliteit om te ’killen’ in het strafschopgebied. Die laatste fase voor rust stonden we niet goed bij balverlies, maar voor hoe we ons dan na rust weer herpakken moet ik de ploeg een compliment geven.”

Met een scherp aangesneden vrije trap stond Ziyech in de tiende minuut aan de basis van de 0-1. „Ik zag meteen dat die verdediger hem in eigen goal kopte”, aldus de Marokkaan. „Maar het maakt natuurlijk niet uit wie er scoort. Het gaat erom dat die bal erin zit. Na rust moet ik die 2-2 natuurlijk maken”, zei de linkspoot over de voorzet van Nicolas Tagliafico die hij naast schoot. „Dat ik later bij de groep ben aangesloten in de voorbereiding, maakt niet uit. Die bal moet er gewoon altijd in.”