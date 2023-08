Eerste zege Venus Williams (43) op top 20-speelster in vier jaar

Williams, die met een wildcard was toegelaten tot het toernooi, toonde de nodige veerkracht in Ohio. De 7-voudig grandslamkampioene keek in de eerste set tegen een 1-4-achterstand aan, maar draaide de wedstrijd om met drie breaks. Ook in de tweede set nam Kudermetova, de nummer 16 van de wereld, een ruime voorsprong van 0-4. Williams herpakte zich opnieuw en won vanaf 1-5 zes games op rij.

„Ik hou van dit spel, het is wat ik doe”, zei Williams na afloop. „De afgelopen jaren waren moeilijk qua blessures, maar ik wil spelen, sterk zijn en mezelf kunnen zijn. Dat is het belangrijkste voor mij.”

Williams maakte in juni op het grastoernooi van Rosmalen een nieuwe comeback op de baan na een afwezigheid van zes maanden. Sindsdien speelde de huidige nummer 533 van de wereld onder meer met een wildcard op Wimbledon, waar ze in de eerste ronde verloor van Elina Svitolina uit Oekraïne.

Murray trekt zich terug voor Cincinnati

Andy Murray heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Cincinnati. De 36-jarige Brit heeft nog te veel last van een buikspierblessure. De 3-voudig grandslamkampioen wilde zich in Ohio voorbereiden op de US Open, die op 28 augustus begint.

Murray zou dinsdag in de eerste ronde tegen Karen Chatsjanov hebben gespeeld. De huidige nummer 36 van de wereld trok zich vorige week voor de achtste finales van het masterstoernooi van Toronto eveneens terug met buikspierklachten.

Murray kreeg maandag nog wel een plek in de Britse selectie voor de groepsfase van de Daviscup Finals. Het team van captain Leon Smith treft in het landentoernooi vanaf 12 september Australië, Frankrijk en Zwitserland.