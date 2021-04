Manchester United dicht bij de halve finale, Slavia Praag houdt stand bij Arsenal

Na ongeveer een half uur zette Marcus Rashford de Engelsen op voorsprong. De international controleerde de bal fraai, na een pass van ver van de Zweedse verdediger Victor Lindelöf. Hoewel Manchester United vrijwel voortdurend balbezit had, was het eigenlijk pas de eerste echte kans. Opvallend genoeg had even eerder routinier Roberto Soldado aan de andere kant nog in het zijnet geschoten.

Na de hervatting waren er ook wel kansjes voor de Spanjaarden. Zo werd een schot van Carlos Neva een kwartier voor tijd maar net geblokt door een Engelse verdediger. In de slotfase benutte Bruno Fernandes nog een strafschop voor de club uit Manchester.

Op Old Trafford mist United bij de return straks in elk geval Scott McTominay, Luke Shaw en Harry Maguire, die zijn geschorst na een gele kaart die ze tegen Granada kregen. Donny van de Beek viel kort voor tijd in bij de formatie van coach Ole Gunnar Solskjær.

Remise Slavia Praag bij Arsenal

Arsenal heeft niet kunnen winnen in de eerste wedstrijd tegen Slavia Praag in de kwartfinales van de Europa League. De Engelse club leek in het thuisduel genoegen te moeten nemen met 0-0. In de 86e minuut hielp invaller Nicolas Pépé de thuisploeg alsnog aan een voorsprong, die door Tomas Holes diep in de extra tijd alsnog teniet werd gedaan: 1-1.

Na een teleurstellende eerste helft was Willian kort na de rust voor Arsenal dicht bij een treffer. Uit een vrije trap schoot hij de bal op buitenkant paal. Ploeggenoot Alexandre Lacazette verzuimde nadien de score te openen. De Franse spits besloot een lange rush met een schot op de paal.

Namens Slavia Praag kreeg Jan Boril een grote kans. Doelman Bernd Leno hield hem van scoren af. In de slotfase wisten beide ploegen toch nog tot scoren te komen, waardoor Slavia Praag nu de beste uitgangspositie heeft voor de return volgende week in Praag.

Villarreal temt reuzendoder

Villarreal behaalde bij Dinamo Zagreb, dat in de vorige ronde nog Tottenham Hotspur uitschakelde, een kostbare zege: 0-1. Gerard Moreno bracht vlak voor de rust het doelpunt op zijn naam uit een strafschop.