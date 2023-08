Vader van Remco Evenepoel suggereert vertrek, ploegbaas Patrick Lefevere furieus: ’Dom van hem’

Zijn eerlijkheid siert hem wel. Ondanks dat de geruchten rond een overstap, mogelijk naar Ineos Grenadiers, volgens Remco zelf „small bullshit” zijn, geeft vaderlief toe dat er wel degelijk interesse is van andere teams. Drie om precies te zijn. In een interview met de Waalse krant La Dernière Heure deed hij uit de doeken hoe de situatie er momenteel voorstaat. „We moeten eerst afwachten hoe het team zal evolueren. Remco wil graag blijven, maar hij wil nog liever volgend jaar in de Tour competitief zijn. Om te kunnen strijden tegen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar moet de ploeg niet één, maar meerdere stappen vooruit zetten”, stak Patrick van wal.

Maar niet enkel een sterke rondeploeg op poten zetten is volgens vader Evenepoel belangrijk. „Als alles en iedereen rondom hem perfect is, kan hij meedoen voor de eindwinst in de Tour. Dat weten we al vanaf dat hij klein was. Daarom moet hij het beste materiaal, de beste voeding, team en training hebben. We zijn gewoon niet zeker of dat allemaal wel realistisch is bij Soudal Quick-Step momenteel. Misschien binnen drie jaar, maar Remco wil volgend jaar al meestrijden.”

Patrick Evenepoel Ⓒ ANP/HH

Interesse van andere teams

„Ja, er is interesse van andere teams”, ging Patrick Evenepoel verder. „Niet enkel van Ineos. Al vijf grote ploegen hebben contact met mij gezocht. Drie daarvan hebben concrete voorstellen gedaan.” De huidige wereldkampioen heeft nog een contract van enkele jaren bij de ploeg van Patrick Lefevere, maar toch sluit zijn vader het begin van een nieuw avontuur niet uit. Soudal Quick-Step is dus gewaarschuwd want naar eigen zeggen kan Patrick niet garanderen dat zijn zoon deel blijft van de ’Wolfpack’.

De impact van de wereldtitel

Volgens zijn vader had de wereldtitel een gigantische impact op Remco, niet enkel binnen de koers. „Sinds vorige winter vergelijken grote merken en sponsors hem met Peter Sagan. Omdat hij een uitstraling en een sterke persoonlijkheid heeft. Voor mij blijft hij natuurlijk mijn zoon, maar ook ik zie dat Remco niet is zoals de andere wielrenners. Hij neemt veel verantwoordelijkheid en is een natuurlijke leider.”

Patrick Lefevere. Ⓒ ANP/HH

Reactie Lefevere

Teammanager Patrick Lefevere reageerde alvast woedend op de uitspraken van papa Evenepoel voor de camera van VTM Nieuws. „Het is dom van hem. De ene week zegt Remco dat de geruchten ’bullshit’ zijn, de week erna verklaart zijn vader het omgekeerde. De familie Evenepoel moet de standpunten op elkaar gaan afstemmen”

„De gevolgen van een eventueel vertrek zullen zowel voor hem als voor ons niet te overzien zijn”, dreigde de teammanager. „Ik zou dan ook niet graag in zijn schoenen willen staan. Als een contract niet gerespecteerd wordt, dan komt er een rechtszaak van. Aangezien het altijd verboden is om van ploeg te veranderen als je ergens nog onder contract ligt en je niet met de drie partijen akkoord bent, kan hij op non-actief gezet worden, als de UCI de rol speelt die ze moet spelen.”

Bron: La Dernière Heure