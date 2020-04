Stoelendans bij Fortuna Sittard

Sjors Ultee, die dit seizoen hoofdtrainer was, gaat door in een combifunctie als technisch manager en assistent-trainer, terwijl de huidige assistent-trainer Kevin Hofland de nieuwe hoofdtrainer is. Hofland had de afgelopen jaren als assistent-trainer al veel in de melk te brokkelen, ook al was hij in naam geen hoofdtrainer, omdat hij het diploma Coach Betaald Voetbal niet bezat.

Met Claudio Braga, René Eijer en Ultee als gediplomeerde hoofdtrainers kon Hofland de afgelopen seizoenen op deze manier werken. Dit seizoen volgde Hofland de cursus Coach Betaald Voetbal om het hoogste trainersdiploma te verkrijgen. Door de coronacrisis heeft hij de cursus niet helemaal af kunnen maken, maar de KNVB heeft besloten dat de deelnemers dispensatie krijgen om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. De andere assistent-trainer van Fortuna Sittard, Kristof Aelbrecht, blijft aan en zal ook komend seizoen de hoofdtrainer terzijde staan.