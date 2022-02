Jamal Ben Saddik: ‘Bij Glory kan het soms heel raar lopen’

Olympische Spelen

FOTO’S olympische medaillewinnaars gehuldigd in Den Haag

Nadat de olympiërs maandag al op Schiphol werden gehuldigd in het bijzijn van familie en vrienden, mochten de medaillewinnaars een dag later ook nog op bezoek bij onder anderen premier Mark Rutte. In de Ridderzaal in Den Haag werden ze nog eens extra in het zonnetje gezet en gehuldigd.