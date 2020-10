Ulissi slaat toe in tweede etappe Giro, Ganna behoudt roze trui

De rit ging over heuvelachtig gebied van Alcamo naar Agrigento op Sicilië. Ulissi, die rijdt voor UAE Team Emirates, hield in een sprint de Slowaak Peter Sagan net achter zich. De Deen Mikkel Frølich Honoré werd derde. Kort achter het drietal won de Australiër Michael Matthews de sprint van het peloton.

De Italiaan Filippo Ganna behield de roze leiderstrui. De coureur van Ineos-Grenadiers won zaterdag de openingstijdrit waarin van de klassementsrenners alleen de Britten Geraint Thomas en Simon Yates een goede tijd noteerden. Mede door veranderde weersomstandigheden verloren onder anderen Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk meer dan een minuut op Thomas. In het algemeen klassement staat de Portugees João Almeida tweede, net voor Thomas. Maandag volgt een bergrit met aankomst op de flanken van de Etna.

Filippo Ganna is nog steeds in het bezit van de roze trui. Ⓒ LaPresse/Giro

Een kopgroep van vijf renners onder wie de Nederlander Etienne van Empel en de Belg Thomas De Gendt, een vaste klant in ontsnappingen, ging vrijwel vanuit de start op avontuur. Van Empel, die rijdt voor het kleine Italiaanse Vini Zabù - KTM, ging onderuit maar kon weer aansluiten. Het verschil met het aanvankelijk door de renners van Ineos geleide peloton liep uit naar vijf minuten totdat met name de teams Sunweb (Matthews) en UAE Team Emirates zich met het kopwerk gingen bemoeien. Nadat ook Bora-hansgrohe (Sagan) was gaan meewerken werd het verschil snel kleiner.

Onderweg stapte de Rus Aleksandr Vlasov af, waardoor Astana-kopman Jakob Fuglsang na de Colombiaan Miguel Ángel López opnieuw een belangrijke helper kwijtraakte.

Een kleine 10 kilometer voor de streep kwam alles weer samen en nestelden de ’treintjes’ zich voorin het peloton. De Italiaan Valerio Conti bracht Ulissi naar voren op het steile stuk kort voor de finish. Alleen Sagan en Honoré volgden waarna Ulissi (31) in de sprint de beste was en voor de zevende keer een rit won in de Giro.