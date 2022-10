Gavi volgt teamgenoot Pedri op als Golden Boy

De pas 18-jarige middenvelder is al regelmatig een van de uitblinkers bij de Catalanen. Hij speelde al 61 wedstrijden in het eerste, waarin hij twee keer scoorde en zeven assists gaf. Ook heeft hij al twaalf A-interlands voor Spanje (1 goal) achter zijn naam staan.

Ryan Gravenberch deed ook lang mee om de award. De speler van Bayern München zat bij de laatste twintig kandidaten. Jayden Braaf (Borussia Dortmund), Brian Brobbey (Ajax/RB Leipzig), Ki-Jana Hoever (PSV - gehuurd van Wolverhampton Wanderers) en Devyne Rensch (Ajax) waren eerder al afgevallen.

Het is de derde keer dat een speler van Barcelona deze award wint. In 2005 was de prijs voor Lionel Messi en vorig jaar won Pedri. Rafael van de Vaart won in 2003 de eerste editie, Matthijs de Ligt was 15 jaar later de tweede Nederlander die de prijs ontving.