Slotdag vol zenuwslopende scenario’s

Pakken de Denen maandagavond tegen Rusland de laatste strohalm? Ⓒ HH/ANP

Komend weekend beginnen de achtste finales van het EK, maar voor dat zover is breekt een zenuwslopend einde van de groepsfase aan. Welke landen plaatsen zich nog voor de knock-outfase en voor wie het zit het toernooi erop? Vandaag vallen de eerste beslissingen daarover in Groep B en C.