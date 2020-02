Olympisch kampioene Esmee Visser, de bakker van Beinsdorp

Esmee Visser (r)

SALT LAKE CITY - De Winterspelen van Pyeongchang waren een kantelpunt in het leven van olympisch kampioene Esmee Visser. Dankzij het goud op de vijf kilometer is ze al twee jaar bekend, beroemd en begeerd door het schaatsen. Ook deze week zijn de ogen weer op haar gericht tijdens de WK afstanden. Dat vindt Visser niet erg, maar er is meer dan de sport waarmee ze van zich wil laten horen.