Frenkie de Jong moest ’beetje lachen’ om kritiek

„Ik vind niet dat we in een dip zaten”, zei de middenvelder van FC Barcelona in Bergamo bij de NOS, na de 1-1 in de Nations League tegen Italië.

„Die dip praatten mensen ons aan. In Nederland heerst al snel de stemming: het is over, ze zijn overschat. Ik vind dat wel wat snel. We hebben in Nederland heel veel mensen voor wie dit een soort werk is, de analisten. Die mogen er wat van vinden. Dat is helemaal niet erg, maar zo creëer je wel een stemming onder het volk. Het is alleen niet zo dat wij dat ook zo voelen en daardoor van slag raken.”

Oranje kon vorige week niet overtuigen in de eerste interlands onder de nieuwe bondscoach Frank de Boer tegen Mexico (0-1) en Bosnië en Herzegovina (0-0). De Boer stapte tegen Italië af van het vertrouwde 4-3-3-systeem en koos voor 5-3-2. „Op zich hadden we een goed plan”, zei De Jong. „Voor Italië was het nu veel moeilijker om er doorheen te spelen. De vorige keer waren de ruimtes veel groter en verloren we terecht. Nu hebben we laten zien dat ook wij een goed team zijn.”

Toch was De Jong niet helemaal tevreden. „Er had meer in gezeten. We hadden moeten winnen om aan kop in de poule te komen. Dat is zonde.”

Virgil van Dijk Ⓒ ANP/HH

Oranje-captain Virgil van Dijk: ’Die kritiek was misschien ook wel logisch’

Het ene gelijkspel is het andere niet, zo concludeerde aanvoerder Virgil van Dijk van Oranje na de 1-1 tegen Italië.

In tegenstelling tot drie dagen eerder tegen Bosnië en Herzegovina (0-0) maakte het Nederlands elftal in Bergamo wel een overtuigende indruk. „Dit is een goede prestatie waar we op kunnen bouwen in de volgende interlandperiode”, zei Van Dijk.

Na de 0-0 in Bosnië overheerste het chagrijn, nu was er hooguit enige teleurstelling omdat Oranje verzuimde om zelfs meer dan één punt te pakken tegen het sterker geachte Italië. „Die kritiek was misschien ook wel logisch. We hebben een verwachtingspatroon neergezet, de finale van de Nations League gehaald. Het ging allemaal goed. Maar soms zitten er wel eens mindere wedstrijden tussen”, aldus Van Dijk.

„Dat hoort bij het voetbal. We hebben het vandaag bij vlagen goed gedaan. We hebben heel hard gewerkt met z’n allen en hier een dik verdiend punt aan overgehouden. De trainer heeft het goed aangepakt, alle credits voor hem.”

Bekijk ook: Oranje en Frank de Boer geven teken van leven in Bergamo

Bekijk ook: Frank de Boer wacht met Oranje op zege

Bekijk ook: Polen neemt de leiding in poule van Oranje